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شركة الاتصالات الفلسطينية: خلل عام يؤثر على خدمات الاتصال الخلوي في غزة

Lebanon 24
06-05-2024 | 02:44
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