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الأونروا: هجوم إسرائيل على رفح يعني مزيدا من معاناة المدنيين والوفيات والعواقب ستكون مدمرة على 1.4 مليون شخص

Lebanon 24
06-05-2024 | 03:06
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