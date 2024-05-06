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الأونروا: لن نغادر رفح وسنحافظ على وجودنا لأطول فترة ممكنة وسنواصل تقديم المساعدات المنقذة لحياة الناس

Lebanon 24
06-05-2024 | 03:08
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