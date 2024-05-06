Advertisement

أخبار عاجلة

الدفاع الروسية: التدريبات النووية تأتي بعد تصريحات استفزازية وتهديدات مسؤولين غربيين لموسكو

Lebanon 24
06-05-2024 | 03:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الأوكرانية تقول إن قواتها تمكنت من صد عشرات الهجمات الروسية معظمها بالقرب من باخموت وأفديفكا
lebanon 24
06/05/2024 12:42:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية تعلن سيطرة قوات الجيش على بيرديتشي شرقي أوكرانيا (الشرق)
lebanon 24
06/05/2024 12:42:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم جوي أوكراني وتدمير 12 طائرة مسيرة كانت تستهدف مناطق في العمق الروسي
lebanon 24
06/05/2024 12:42:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: الأسلحة النووية الفرنسية يجب أن تكون جزءًا من النقاش الدفاعي الأوروبي
lebanon 24
06/05/2024 12:42:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:41 | 2024-05-06
05:35 | 2024-05-06
05:35 | 2024-05-06
05:28 | 2024-05-06
05:25 | 2024-05-06
05:23 | 2024-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24