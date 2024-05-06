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الأونروا: لن نشارك في الإجلاء القسري للسكان الفلسطينيين في رفح أو في أي مكان آخر

Lebanon 24
06-05-2024 | 05:25
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