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القوات الإسرائيلية لا تزال تحاصر مخيمي نور شمس وطولكرم في الضفة الغربية (الحدث)

Lebanon 24
06-05-2024 | 05:45
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