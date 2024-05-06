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الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية على مناطق بشرق رفح قرب أحياء تلقت أوامر إخلاء (العربية)
Lebanon 24
06-05-2024
|
06:18
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