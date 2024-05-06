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رئيسة المفوضية الأوروبية: نعتقد أن الصين يمكن أن تلعب دورا مهما في الحد من الانتشار غير المسؤول للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية

Lebanon 24
06-05-2024 | 07:08
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