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بوريل: أمر إسرائيل بإجلاء المدنيين من رفح غير مقبول ويجب عليها التخلي عن فكرة الهجوم البري (الشرق)

Lebanon 24
06-05-2024 | 07:55
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