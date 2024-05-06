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"كتائب القسام" تستهدف قوات الجيش الإسرائيلي المتواجدة في محور "نتساريم" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى

Lebanon 24
06-05-2024 | 08:40
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