19
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
20
o
بشري
19
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
"سكاي نيوز" عن وسائل إعلام إسرائيلية: محادثات هاتفية متوقعة في وقت لاحق اليوم بين بايدن ونتنياهو
Lebanon 24
06-05-2024
|
08:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"سكاي نيوز" عن وسائل إعلام إسرائيلية: المجلس الوزاري الإسرائيلي الموسع سيجتمع مساء غد لبحث رد حماس بشأن صفقة التبادل
Lebanon 24
"سكاي نيوز" عن وسائل إعلام إسرائيلية: المجلس الوزاري الإسرائيلي الموسع سيجتمع مساء غد لبحث رد حماس بشأن صفقة التبادل
06/05/2024 20:08:05
06/05/2024 20:08:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشرق" عن وسائل إعلام إسرائيلية: إتّصال بايدن ونتنياهو ركّز على العمل الإنساني في قطاع غزة
Lebanon 24
"الشرق" عن وسائل إعلام إسرائيلية: إتّصال بايدن ونتنياهو ركّز على العمل الإنساني في قطاع غزة
06/05/2024 20:08:05
06/05/2024 20:08:05
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: بن غفير وسموتريتش يهددان بالانسحاب من الحكومة حال الإفراج عن " إرهابيين" ضمن صفقة الرهائن (سكاي نيوز)
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: بن غفير وسموتريتش يهددان بالانسحاب من الحكومة حال الإفراج عن " إرهابيين" ضمن صفقة الرهائن (سكاي نيوز)
06/05/2024 20:08:05
06/05/2024 20:08:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"سكاي نيوز" عن وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة نحو سديروت
Lebanon 24
"سكاي نيوز" عن وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة نحو سديروت
06/05/2024 20:08:05
06/05/2024 20:08:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ابتعدت عن الأضواء: هل تذكرون ملكة جمال لبنان السابقة نسرين نصر؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد 28 سنة (صورة)
Lebanon 24
ابتعدت عن الأضواء: هل تذكرون ملكة جمال لبنان السابقة نسرين نصر؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد 28 سنة (صورة)
04:56 | 2024-05-06
06/05/2024 04:56:34
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة تهزّ سد البوشرية.. رصاصة تقتل شاباً وسط الطريق!
Lebanon 24
جريمة تهزّ سد البوشرية.. رصاصة تقتل شاباً وسط الطريق!
06:40 | 2024-05-06
06/05/2024 06:40:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان جديد من هيئة ادارة السير.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان جديد من هيئة ادارة السير.. هذا ما جاء فيه
15:32 | 2024-05-05
05/05/2024 03:32:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقام صادمة عن "السرطان في لبنان".. معطياتٌ مقلقة جداً!
Lebanon 24
أرقام صادمة عن "السرطان في لبنان".. معطياتٌ مقلقة جداً!
14:00 | 2024-05-05
05/05/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ستكون أسعار الدخول إلى المسابح والمنتجعات هذا الصيف
Lebanon 24
هكذا ستكون أسعار الدخول إلى المسابح والمنتجعات هذا الصيف
02:15 | 2024-05-06
06/05/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:54 | 2024-05-06
القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين: حماس واقفت على مسودة مصرية مخففة غير مقبولة لدى إسرائيل
12:51 | 2024-05-06
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل لم تبلغ رسميا بعد بموافقة حركة حماس على المقترح
12:19 | 2024-05-06
الخارجية السعودية: نرفض مواصلة قوات الاحتلال انتهاكاتها لكافة القرارات الدولية الداعية لوقف مجازره
12:19 | 2024-05-06
الخارجية السعودية: نحذر من مخاطر استهداف الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح ضمن حملته الدموية الممنهجة
12:11 | 2024-05-06
غارات إسرائيلية مكثفة على مناطق شرق رفح (العربية)
12:10 | 2024-05-06
"كتائب القسام" تعلن استهداف قوات الجيش الإسرائيلي المتموضعة في محور "نتساريم" بصواريخ الـ "107" قصيرة المدى
فيديو
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
Lebanon 24
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
04:09 | 2024-05-04
06/05/2024 20:08:05
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
03:39 | 2024-05-04
06/05/2024 20:08:05
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
02:08 | 2024-05-02
06/05/2024 20:08:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24