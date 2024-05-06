Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض: التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن هو أفضل وسيلة للحفاظ على حياتهم وتجنب اجتياح رفح

Lebanon 24
06-05-2024 | 09:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: تشاؤم في إسرائيل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن
lebanon 24
06/05/2024 20:08:30 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: بايدن والسيسي بحثا الاتفاق المطروح لإطلاق سراح المحتجزين وإعلان وقف النار
lebanon 24
06/05/2024 20:08:30 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: بايدن ناقش مع أمير قطر الاتفاق المطروح لتأمين إطلاق الرهائن إلى جانب وقف لإطلاق النار في غزة
lebanon 24
06/05/2024 20:08:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض: إسرائيل طمأنت واشنطن بأنها لن تدخل رفح حتى يتسنى لنا طرح رؤانا ومخاوفنا (الحرة)
lebanon 24
06/05/2024 20:08:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:54 | 2024-05-06
12:51 | 2024-05-06
12:19 | 2024-05-06
12:19 | 2024-05-06
12:11 | 2024-05-06
12:10 | 2024-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24