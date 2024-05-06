Advertisement

أخبار عاجلة

اليونيسف: الحصار العسكري الإسرائيلي والتوغل البري في رفح سيسببان مخاطر كارثية على 600 ألف طفل يحتمون فيها الآن

Lebanon 24
06-05-2024 | 09:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية السعودية: نحذر من مخاطر استهداف الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح ضمن حملته الدموية الممنهجة
lebanon 24
06/05/2024 20:08:48 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب أبلغت القاهرة أن عملية إخلاء رفح تشمل الأحياء الشرقية والعملية العسكرية ستكون محدودة
lebanon 24
06/05/2024 20:08:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث تطورات صفقة التبادل والعملية العسكرية المرتقبة في مدينة رفح (سكاي نيوز)
lebanon 24
06/05/2024 20:08:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الأمن الإسرائيلي لنتنياهو: أدخل رفح الآن (الحدث)
lebanon 24
06/05/2024 20:08:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:54 | 2024-05-06
12:51 | 2024-05-06
12:19 | 2024-05-06
12:19 | 2024-05-06
12:11 | 2024-05-06
12:10 | 2024-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24