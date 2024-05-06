Advertisement

أخبار عاجلة

غالانت: ملتزمون بتحقيق أهداف الحرب لكن رفض حماس لأي خطة لعودة المختطفين يلزمنا البدء بعملية في رفح

Lebanon 24
06-05-2024 | 11:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس: لن نتنازل عن أهدافنا وفي مقدمتها إعادة المختطفين ونحن ملتزمون بإعادتهم
lebanon 24
06/05/2024 20:11:30 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: لن يؤثر أي قرار على عزيمتنا بتحقيق أهدافنا بإطلاق سراح المحتجزين وتحقيق النصر الكامل على حماس (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
06/05/2024 20:11:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: التناقض بين أهداف الحرب وعدم إنجازها جمّد ما يقوم به "الجيش" وأعطينا حماس المفاتيح لترميم نفسها
lebanon 24
06/05/2024 20:11:30 Lebanon 24 Lebanon 24
غالانت: الظروف التي فرضناها بالضغط العسكري على "حماس" تتيح لنا مرونة العمل واتخاذ قرارات صعبة لإعادة المختطفين (الجزيرة)
lebanon 24
06/05/2024 20:11:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:54 | 2024-05-06
12:51 | 2024-05-06
12:19 | 2024-05-06
12:19 | 2024-05-06
12:11 | 2024-05-06
12:10 | 2024-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24