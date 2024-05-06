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خليل الحية للجزيرة: في المرحلة الأولى ستتم المفاوضات غير المباشرة بالوساطة المصرية والقطرية على مفاتيح التبادل

Lebanon 24
06-05-2024 | 13:50
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