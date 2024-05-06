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الخارجية الأميركية: أولويتنا القصوى هي محاولة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن

Lebanon 24
06-05-2024 | 14:16
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