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القيادي في حماس زاهر جبارين للعربي: مصير الأسرى مرهون بقبول نتنياهو واليمين المتطرف للاتفاق

Lebanon 24
06-05-2024 | 15:00
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