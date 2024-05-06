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أخبار عاجلة
مكتب نتنياهو: اقتراح حماس بعيد كل البعد عن متطلبات إسرائيل الضرورية
Lebanon 24
06-05-2024
|
15:12
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