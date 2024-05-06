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تظاهرات حاشدة في عدة مدن إسرائيلية تطالب حكومة نتنياهو بإتمام صفقة التبادل مع حماس

Lebanon 24
06-05-2024 | 17:25
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