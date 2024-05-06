Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للالتزام بمقترح وقف إطلاق النار

Lebanon 24
06-05-2024 | 17:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأردني يحمّل إسرائيل مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة ويدعو المجتمع الدولي للتحرك وإغاثة المدنيين
lebanon 24
07/05/2024 02:15:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس
lebanon 24
07/05/2024 02:15:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثل الرئيس الفلسطيني: نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع بدون معيقات
lebanon 24
07/05/2024 02:15:32 Lebanon 24 Lebanon 24
العاهلان الأردني والبحريني يؤكدان الحاجة الملحة لتنفيذ المجتمع الدولي قرارات الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
07/05/2024 02:15:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:56 | 2024-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:40 | 2024-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2024-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:10 | 2024-05-06
18:49 | 2024-05-06
18:48 | 2024-05-06
18:47 | 2024-05-06
18:29 | 2024-05-06
18:27 | 2024-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24