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الرئاسة الفلسطينية ل"العربية": المهم الآن هو وقف الحرب وليس تفاصيل الهدنة

Lebanon 24
06-05-2024 | 18:13
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