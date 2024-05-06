Advertisement

أخبار عاجلة

"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين مطلعين: الولايات المتحدة تؤجل إرسال أسلحة دقيقة إلى #إسرائيل

Lebanon 24
06-05-2024 | 19:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"وول ستريت جورنال": الولايات المتحدة تعيد تموضع أصولها العسكرية في الشرق الأوسط بعد اعتراضات خليجية
lebanon 24
07/05/2024 10:02:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين غربيين: إسرائيل قد ترد على الهجوم الإيراني اليوم الاثنين
lebanon 24
07/05/2024 10:02:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الفلسطينية تحض الولايات المتحدة على منع إسرائيل من ارتكاب "مجزرة" في رفح (الحدث)
lebanon 24
07/05/2024 10:02:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي لـ"فايننشال تايمز": الولايات المتحدة لن توقع اتفاقية دفاعية مع السعودية إذا لم توافق السعودية و"إسرائيل" على تطبيع العلاقات
lebanon 24
07/05/2024 10:02:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:56 | 2024-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:40 | 2024-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2024-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:18 | 2024-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:01 | 2024-05-07
03:01 | 2024-05-07
03:00 | 2024-05-07
02:54 | 2024-05-07
02:53 | 2024-05-07
02:52 | 2024-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24