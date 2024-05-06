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الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديين أصيبا بطائرة مسيّرة أطلقها حزب الله أمس باتجاه المطلة في إصبع الجليل
Lebanon 24
06-05-2024
|
23:44
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