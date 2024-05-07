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الرئيسان الصيني والفرنسي يشددان على ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة ويدعوان للإفراج فورا عن جميع الرهائن

Lebanon 24
07-05-2024 | 00:28
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