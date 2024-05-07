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هيئة المعابر في قطاع غزة: تم إقفال معبر رفح لوجود الدبابات الإسرائيليلة

Lebanon 24
07-05-2024 | 01:21
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