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المتحدثة باسم الهلال الأحمر: التخوف الأكبر الآن منع الاحتلال وصول سيارات الإسعاف إلى المرضى والمصابين (قناة فلسطين)

Lebanon 24
07-05-2024 | 02:52
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