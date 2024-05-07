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يديعوت أحرونوت عن عائلات المحتجزين: لا يجوز لإسرائيل الدخول إلى رفح والمخاطرة بحياة أبنائنا عبثا
Lebanon 24
07-05-2024
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03:01
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