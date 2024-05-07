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الخارجية الصينية: نأمل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن

Lebanon 24
07-05-2024 | 03:26
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