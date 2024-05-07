Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تريد إطلاق سراح 20 فلسطينيا مقابل كل محتجز لدى حماس وليس 30 كما تطالب الحركة

Lebanon 24
07-05-2024 | 04:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: أحد الخلافات بصفقة التبادل تتعلق بمطلب إسرائيل إطلاق سراح 40 محتجزا حيا من المسنين والنساء والمجندات
lebanon 24
07/05/2024 17:48:35 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: وفد حماس الذي يزور القاهرة اليوم لن يسلم رد الحركة على المقترحات المصرية بل يحضر لمواصلة المفاوضات لاستيفاء شروط الاتفاق مع إسرائيل
lebanon 24
07/05/2024 17:48:35 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: تشاؤم في إسرائيل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن
lebanon 24
07/05/2024 17:48:35 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: وفد إسرائيلي يتوجه للقاهرة غدا لبحث صفقة تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار
lebanon 24
07/05/2024 17:48:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:44 | 2024-05-07
10:37 | 2024-05-07
10:35 | 2024-05-07
10:33 | 2024-05-07
10:30 | 2024-05-07
10:29 | 2024-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24