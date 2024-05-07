Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية المصرية: ندين العمليات الإسرائيلية في رفح وسيطرتها على الجانب الفلسطيني من المعبر (العربية)

Lebanon 24
07-05-2024 | 05:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية المصرية: يجب وضع حد فوري للعنف والاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون تحت حماية القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين
lebanon 24
07/05/2024 17:49:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية: ندين إجراءات إسرائيل لإضفاء الشرعية على بؤرة استيطانية في رام الله (العربية)
lebanon 24
07/05/2024 17:49:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: نطالب كل الأطراف الدولية المؤثرة بالتدخل لدى إسرائيل ونزع فتيل الأزمة (العربية)
lebanon 24
07/05/2024 17:49:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: ندعو إسرائيل إلى الابتعاد عن سياسة حافة الهاوية ذات التأثير البعيد المدى (العربية)
lebanon 24
07/05/2024 17:49:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:44 | 2024-05-07
10:37 | 2024-05-07
10:35 | 2024-05-07
10:33 | 2024-05-07
10:30 | 2024-05-07
10:29 | 2024-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24