22
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
24
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الأمم المتحدة تحذّر من أن مخزونها من الوقود في قطاع غزة يكفي ليوم واحد فقط (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
07-05-2024
|
05:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يعبر عن "انزعاجه" من الإجراءات المتخذة ضد محتجين في جامعات أميركية (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يعبر عن "انزعاجه" من الإجراءات المتخذة ضد محتجين في جامعات أميركية (سكاي نيوز عربية)
07/05/2024 17:51:10
07/05/2024 17:51:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل الجزائر في الأمم المتحدة: قدّمنا تعديلات لمسوّدات قرارات تحقق وقف الدماء وتم تجاهل مقترحاتنا (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
ممثل الجزائر في الأمم المتحدة: قدّمنا تعديلات لمسوّدات قرارات تحقق وقف الدماء وتم تجاهل مقترحاتنا (سكاي نيوز عربية)
07/05/2024 17:51:10
07/05/2024 17:51:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الأردني يعلن تنفيذ 6 إنزالات جوية إغاثية على شمال قطاع غزة بمشاركة الولايات المتحدة وبلجيكا (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
الجيش الأردني يعلن تنفيذ 6 إنزالات جوية إغاثية على شمال قطاع غزة بمشاركة الولايات المتحدة وبلجيكا (سكاي نيوز عربية)
07/05/2024 17:51:10
07/05/2024 17:51:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الأردني يعلن تنفيذ ٧ إنزالات جديدة للمساعدات الإنسانية في شمال قطاع غزة بمشاركة مصر والولايات المتحدة وبلجيكا (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
الجيش الأردني يعلن تنفيذ ٧ إنزالات جديدة للمساعدات الإنسانية في شمال قطاع غزة بمشاركة مصر والولايات المتحدة وبلجيكا (سكاي نيوز عربية)
07/05/2024 17:51:10
07/05/2024 17:51:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات جديدة عن جريمة "فندق الروشة".. إليكم آخر ما قيل بشأنها
Lebanon 24
معلومات جديدة عن جريمة "فندق الروشة".. إليكم آخر ما قيل بشأنها
12:01 | 2024-05-06
06/05/2024 12:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما توقعناها منك".. باميلا الكيك تنشر صورة بالمايوه وهي تستمتع بوقتها في مصر
Lebanon 24
"ما توقعناها منك".. باميلا الكيك تنشر صورة بالمايوه وهي تستمتع بوقتها في مصر
03:14 | 2024-05-07
07/05/2024 03:14:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأرض تهتزّ بسبب حزب الله".. تفاصيل مرعبة تنقلها الصحافة الاسرائيليّة!
Lebanon 24
"الأرض تهتزّ بسبب حزب الله".. تفاصيل مرعبة تنقلها الصحافة الاسرائيليّة!
14:00 | 2024-05-06
06/05/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الدوام الرسمي" قد يتبدّل.. كيف سيُصبح؟
Lebanon 24
"الدوام الرسمي" قد يتبدّل.. كيف سيُصبح؟
15:20 | 2024-05-06
06/05/2024 03:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"حدث قاسٍ جداً" نفذه "حزب الله".. إسرائيليون يعترفون بخطورته!
Lebanon 24
"حدث قاسٍ جداً" نفذه "حزب الله".. إسرائيليون يعترفون بخطورته!
16:20 | 2024-05-06
06/05/2024 04:20:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
10:50 | 2024-05-07
وزير الخارجية المصري: ندعو الدول الكبرى لاتخاذ موقف أكثر قوة لمنع إسرائيل من اقتحام رفح (الشرق)
10:44 | 2024-05-07
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يبحث هاتفياً مع نظيره العماني بدر البوسعيدي آخر تطورات المنطقة والعدوان على غزة (الميادين)
10:37 | 2024-05-07
"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيلي على جبل بلاط
10:35 | 2024-05-07
أمين مجلس التعاون الخليجي: توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية لتشمل رفح يساهم في تهديد الأمن والسلم في المنطقة (الشرق)
10:33 | 2024-05-07
وزير الأمن القومي الإسرائيلي: مناورات حماس ليس لها إلا إجابة واحدة وهي الأمر الفوري باحتلال رفح (الجزيرة)
10:30 | 2024-05-07
يديعوت أحرونوت عن مسؤولين في إسرائيل: الفرصة الوحيدة للتوصل إلى صفقة هي الضغط على رفح (الشرق)
فيديو
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
Lebanon 24
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
04:09 | 2024-05-04
07/05/2024 17:51:10
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
03:39 | 2024-05-04
07/05/2024 17:51:10
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
02:08 | 2024-05-02
07/05/2024 17:51:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24