رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان في مؤتمر صحافي عن النازحين السوريين: ملف الوجود السوري من أكبر القضايا التي نواجهها لأنه يطال الهوية والكيان وله انعكاسات على الاقتصاد ومعيشة اللبنانيين

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