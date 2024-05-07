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رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان في مؤتمر صحافي عن النازحين السوريين: ملف الوجود السوري من أكبر القضايا التي نواجهها لأنه يطال الهوية والكيان وله انعكاسات على الاقتصاد ومعيشة اللبنانيين
Lebanon 24
07-05-2024
|
05:43
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