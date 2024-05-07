مسؤول إسرائيلي كبير: وفد إسرائيلي متوسط المستوى سيسافر إلى مصر في الساعات المقبلة لتقييم إمكانية تغيير حماس لموقفها بخصوص أحدث شروط لوقف إطلاق النار (سكاي نيوز عربية)

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