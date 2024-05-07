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مسؤول إسرائيلي كبير: العرض الراهن من حماس غير مقبول بالنسبة لإسرائيل (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
07-05-2024 | 06:12
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