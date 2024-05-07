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جهاز الأمن الأوكراني: اعتقلنا شبكة عملاء روس كانوا يخططون لعمليات اغتيال مسؤولين حكوميين بينهم زيلنسكي (الجزيرة)

Lebanon 24
07-05-2024 | 06:39
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