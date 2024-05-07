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"تايمز أوف إسرائيل": من المتوقع الانتهاء من إقامة الرصيف العائم الذي تشيده الولايات المتحدة قبالة ساحل غزة غدا (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
07-05-2024 | 07:26
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