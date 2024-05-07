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وزير المالية الإسرائيلي: يجب إعادة الأمن لسكان الجنوب عبر احتلال رفح والاستحواذ على محور فيلادلفيا ومعبر رفح (الجزيرة)

Lebanon 24
07-05-2024 | 08:28
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