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وزير الدفاع المصري يبحث مع قائد القيادة المركزية الأميركية التطورات الإقليمية في ظل الأزمة في غزة (الشرق)

Lebanon 24
07-05-2024 | 09:21
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