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الأمين العام للأمم المتحدة: الاتفاق بين إسرائيل وحماس مهم جدا لإنهاء معاناة سكان غزة (الجزيرة)
Lebanon 24
07-05-2024
|
09:35
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