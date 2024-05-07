Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يبحث هاتفياً مع نظيره العماني بدر البوسعيدي آخر تطورات المنطقة والعدوان على غزة (الميادين)

Lebanon 24
07-05-2024 | 10:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية السعودي بحث مع نظيره الإيراني الوضع في غزة والتطورات بالمنطقة (العربية)
lebanon 24
07/05/2024 20:53:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودية يبحث هاتفيا مع نظيره الأميركي سبل خفض التصعيد في المنطقة
lebanon 24
07/05/2024 20:53:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: نطالب بقيام المنظمة بإجراء عاجل ومناسب ضد الجريمة الإسرائيلية
lebanon 24
07/05/2024 20:53:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفيًا مع نظيره الأميركي التطورات في قطاع غزة (الشرق)
lebanon 24
07/05/2024 20:53:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2024-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2024-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:26 | 2024-05-07
13:25 | 2024-05-07
13:18 | 2024-05-07
13:15 | 2024-05-07
13:14 | 2024-05-07
13:13 | 2024-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24