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وزير الأمن الإسرائيلي: جاهزون لتسويات من أجل استعادة المختطفين لكن إن لم يتحقق هذا فسنوسع عملياتنا في كل أرجاء القطاع

Lebanon 24
07-05-2024 | 11:01
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