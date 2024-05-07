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حركة النزوح مستمرة من المناطق الشرقية في رفح ومن مختلف أحياء غرب ووسط رفح (الحرة)

Lebanon 24
07-05-2024 | 11:10
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