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إعلام إسرائيلي: أكثر من 30 صاروخا أطلقت من غزة باتجاه أشكول منذ ساعات الصباح

Lebanon 24
07-05-2024 | 11:38
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