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نيويورك تايمز عن مسؤولين: حماس أجرت تغييرات طفيفة على صيغة مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته تل أبيب وواشنطن

Lebanon 24
07-05-2024 | 12:20
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