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أسامة حمدان: حكومة نتنياهو لم تحقق أهدافها العدوانية وتحطمت مخططاتها أمام بسالة شعبنا ومقاومتنا

Lebanon 24
07-05-2024 | 13:14
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