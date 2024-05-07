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الخارجية الأميركية: التقرير حول مذكرة الأمن القومي المتعلقة بالمساعدات العسكرية لإسرائيل وغيرها قد يتأخر إصداره غداً لبعض الوقت

Lebanon 24
07-05-2024 | 13:53
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