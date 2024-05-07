Advertisement

أخبار عاجلة

إسرائيل هيوم عن مسؤول: سنتحقق في القاهرة إن كان ما وافقت عليه حماس يلزمنا بوقف إطلاق النار بالمرحلة الأولى

Lebanon 24
07-05-2024 | 14:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
واشنطن بوست نقلا عن مسؤول أميركي: الولايات المتحدة أبلغت قطر أنه يتعين عليها طرد حماس إذا استمرت في رفض وقف إطلاق النار مع إسرائيل
lebanon 24
07/05/2024 23:44:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي كبير: وفد إسرائيلي متوسط المستوى سيسافر إلى مصر في الساعات المقبلة لتقييم إمكانية تغيير حماس لموقفها بخصوص أحدث شروط لوقف إطلاق النار (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
07/05/2024 23:44:10 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع حاسم في القاهرة لوقف إطلاق النار.. حماس تترقب وسط اقتحام إسرائيلي لرفح
lebanon 24
07/05/2024 23:44:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولون إسرائيليون كبار يتحدثون عن مؤشرات أولية بشأن موافقة حماس على تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق التهدئة بدون التزام رسمي من إسرائيل بإنهاء الحرب (اكسيوس)
lebanon 24
07/05/2024 23:44:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:34 | 2024-05-07
16:29 | 2024-05-07
16:16 | 2024-05-07
16:10 | 2024-05-07
16:08 | 2024-05-07
15:39 | 2024-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24