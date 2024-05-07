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الخارجية الأردنية: الوزير الصفدي حذر في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي من خطورة احتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح

Lebanon 24
07-05-2024 | 14:11
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