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المتحدث باسم نتنياهو للعربية: القضاء على حماس يخدم الإسرائيليين والفلسطينيين

Lebanon 24
07-05-2024 | 14:17
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