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القاهرة: توافق جميع الأطراف بما في ذلك إسرائيل على العودة إلى المسار التفاوضي حول غزة (الحدث)

Lebanon 24
07-05-2024 | 15:39
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